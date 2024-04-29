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Konya'da 15 yeni obruk oluştu

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı iki mahallede eş zamanlı olarak 15 obruk oluştu. Devlet Su İşleri ekipleri, 15 obruğun oluştuğu alanda çalışma başlattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 19:29, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 19:31
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Konya'da 15 yeni obruk oluştu

İlçeye bağlı Gökhüyük Mahallesi'nde Çarşamba Çayı Tavşanköprü mevkiinde yaklaşık 6 metre çapında ve 10 metre derinliğindeki obruğu görenler durumu muhtara bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, obruk çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Mahalle Muhtarı Mustafa Çömlekçi, bölgede daha önce obruk oluşumuna rastlamadıklarını söyledi.

Çumra'da 3 noktada çökme meydana geldi

Çömlekçi, "Burası iki gün önce akşam saat 22.00'de oluştu. Görenler haber etti. Tahminimce 10 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde, daha önce böyle bir şey hiç yaşanmamıştı. Çevre köyde de aynı gün 5-6 saat sonrasında 14 tane oldu. Yetkilere bilgi verdik. Devlet Su işleri, Ova Sulama Birliği yetkilileri, belediye başkanı geldi çalışmalar başladı. Tabandan başlayarak taşla kille dolduracaklar, beton dökülecek kapatılacak." dedi.

Öte yandan Gökhüyük'e 5 kilometre uzaklıktaki Doğanlı Mahallesi'nde de eş zamanlı 14 obruk oluştuğu tespit edildi.

Doğanlı Mahallesi sakini Yusuf Taktak, "Ben 70 yaşındayım daha önce hayatımda yöremizde böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Prof. Arık: İnsuyu formasyonu

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Obruk Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ortaya çıkan obruklar için şunları kaydetti:

"Kurak geçen bir kış dönemi vardı. Orası zaten öteden beri güneyden gelen suyu ileten bir hat. Su hattı olarak ıslah edilmiş Çarşamba kanalı. Orada yer altında 'insuyu formasyonu' adı verilen, çözülebilir nitelikte kayaların olduğu birim var. Onun üzerinde çayın getirmiş olduğu gerçek tutturulmuş malzeme var. Bu malzemenin olduğu yerdeki yüzey yarıkları su gelişiyle beraber genişleyip aşağıdaki boşlukları hareket ettirmiş."

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