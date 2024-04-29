Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki katlı boş bir bina kendiliğinden çöktü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 29 Nisan 2024 20:10, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 20:15
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde ağır hasar alan merkez Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi 25. Sokak'taki iki katlı binada göçük meydana geldi.
AFAD ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince enkaz alanında çalışma başlatıldı.Polis ekipleri de binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Bölgede tedbir amaçlı arama kurtarma çalışması yapılıyor.