Sevgilisini öldürüp polise teslim oldu

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi'nde, Ertuğrul Temiz, aldatıldığını düşünüp, birlikte yaşadığı ve bir çocukları olan sevgilisi Gülcan Güneş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul Temiz, banyoda çocuğunun annesi Güneş'i tabancayla başından vurarak öldürüp, küçük çocuğu da alıp kaçtı.

Ertuğrul Temiz, bir süre sonra ablasını telefonla arayarak birlikte yaşadığı sevgilisi Gülcan'ı öldürdüğünü söylemesi üzerine; ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evin kapısı itfaiye ekiplerince açılırken, banyoda Güneş'in cansız bedeni bulundu.

Kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı.

Ertuğrul T., Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi. Şüphelinin, erkek olan çocuğunu yakalanmadan önce ablasına bıraktığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.