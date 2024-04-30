Altının kilogram fiyatı 2 milyon 430 bin liraya geriledi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 415 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 450 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,8 azalışla 2 milyon 430 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 450 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 157 milyon 84 bin 983,39 lira, işlem miktarı ise 472,41 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 172 milyon 785 bin 937,36 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Finansbank, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti BBVA ve Fours Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: