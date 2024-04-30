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Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma

Tokat'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ilkokulda düzenlenen programda bir filmdeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip peçe takarak oynadı. Konuyla ilgili okul yönetimi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 09:59, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:04
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Tokat'ın Reşadiye ilçesi Bereketli beldesindeki Bereketli İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenen kutlama programında, "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmindeki sahneyi canlandırmak için 4 erkek öğrenci etek giyip, peçe takarak oynadı.

Program sonrası görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma başlattı.

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