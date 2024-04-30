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Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti

Bir işveren çalışanlarının mesai saatlerinde tuvalette geçirdiği süreleri not ederek iş yerine astı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 10:04, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:10
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Patron işçilerin tuvalet sürelerini not etti

İşçilerin çalışma saatlerini uzatma yöntemine bir yenisi eklendi. Sosyal medyada gündem olan bir fotoğrafta bir patron, çalışanlarının mesai saatlerinde tuvalete gitme sürelerini ve iş gücü maliyetini duvara asarak ilan ettiği görüldü.

Fotoğraf sosyal medyada büyük tepki aldı.

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