İstanbul'da PKK operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen 5 şüpheli operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 10:15, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:11
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren 8 şüpheli tespit edildi.
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.