İstanbul'da müşteriye 'sigara içilmez' dayağı

'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
%0 Faizli 25.000 TL'yi Kaçırma!
%0 Faizli 25.000 TL'yi Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 29. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 29. turunda da sonuç çıkmadı
'KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için artık yeterli değil'
'KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için artık yeterli değil'
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Borsada 10 bin barajı geçildi yeni hedef 15 bin puan
Borsada 10 bin barajı geçildi yeni hedef 15 bin puan
AK Parti MYK toplanıyor
AK Parti MYK toplanıyor
Hem kalitesiz hem daha pahalıyız! Ürün içerikleri sağlığımızı da etkiliyor
Hem kalitesiz hem daha pahalıyız! Ürün içerikleri sağlığımızı da etkiliyor
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu
Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu
Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor
Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor
1 Mayıs'ta Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs'ta Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak
31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İstanbul'da müşteriye 'sigara içilmez' dayağı

İstanbul Beyoğlu'nda sigara içerek dükkana giren bir şahıs, kendisini dışarıya çıkması için uyaran esnafa bağırınca darp edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 10:22, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:38
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Beyoğlu Okmeydanı semti Kaptanpaşa Mahallesi'nde geçtiğimiz yaz yaşanan olayda, telefon satışı yapan Erdi Çavuşoğlu'nun dükkanına akşamüstü bir müşteri girdi.

Çavuşoğlu, ağzında sigarayla iş yerine giren şahsı, sigara içmemesi yönünde uyardı. Ancak şahıs uyarıları dikkate almayarak Çavuşoğlu'na bağırmaya başladı.

Esnafın da bağırarak karşılık vermesi üzerine semtteki bir grup genç, dükkanın önüne geldi.

Yaşanan tartışmada şahıs gençlere küfür de edince ortalık karıştı. Gençlerin hep birlikte saldırdığı şahıs darp edildi. Esnaf araya girip şahsı uzaklaştırdı ancak gençlerden biri şansa uçan tekme atınca tekrardan ortalık karıştı. Daha sonra darp edilen adam bölgeden uzaklaştı

"İki tarafın tansiyonu yükselince birbirine girdiler"

Olayla ilgili konuşan esnaf Erdi Çavuşoğlu, "Müşteriyi sigarayla girmemesi konusunda uyardık. Ona rağmen sigarayla dükkana girdi. Ardından sinirlenerek, 'Hemen işlemimi yap, gideceğim' dedi. Tekrar içeride sigarayla dolanmaya devam etti. Kendisini, 'İçeride müşteriler rahatsız oluyor, sigara ile girmek yasak' diyerek tekrar uyardım. İşlemini de yapmadığım için kendisi sinirlendi. Daha sonra sinirlenerek bağrışmaya başladık. Sesleri duyan diğer arkadaşlar da onu, 'Sigarayla girmeni istemiyor, o da haklı' diyerek uyardılar. Onlarla biraz atıştılar. İki tarafın tansiyonu yükselince birbirine girdiler" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, "Arkadaşın elinde ne vardı hatırlamıyorum. Arkadaşın kafası yarıldı. Diğer esnaf arkadaşlar da araya girdiler ve ayırdılar. Sonrasında polis geldi ve müdahale etti. Arkadaş, 'Hepinizi aldıracağım, şikayetçiyim' diye tehditler savurarak hastaneye gitti. Daha sonra ortak arkadaşlar araya sokularak barıştık. Devamlı gelip giden bir müşteriydi ancak kendisini tanımıyorum" dedi.

Öte yandan olayla ilgili hastanede tedavi olan şahsın emniyete gittiği ancak şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber