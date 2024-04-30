'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
%0 Faizli 25.000 TL'yi Kaçırma!
%0 Faizli 25.000 TL'yi Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 29. turunda da sonuç çıkmadı
Yargıtay Başkanlığı seçiminin 29. turunda da sonuç çıkmadı
'KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için artık yeterli değil'
'KPSS'yi kazanmak öğretmen olmak için artık yeterli değil'
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Borsada 10 bin barajı geçildi yeni hedef 15 bin puan
Borsada 10 bin barajı geçildi yeni hedef 15 bin puan
AK Parti MYK toplanıyor
AK Parti MYK toplanıyor
Hem kalitesiz hem daha pahalıyız! Ürün içerikleri sağlığımızı da etkiliyor
Hem kalitesiz hem daha pahalıyız! Ürün içerikleri sağlığımızı da etkiliyor
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu
Muhtarlar YSK'yı kilitledi! Kaybeden 'Kurul'a başvurdu
Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor
Ankara'nın trafik sorunları çözüm bekliyor
1 Mayıs'ta Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak
1 Mayıs'ta Raylı sistemde ulaşım ücretsiz olacak
31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
31 Dönem POMEM ön sağlık kontrolü ve fiziki yeterlilik tarihleri açıklandı
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
Enflasyonun 18 ayın zirvesine çıkması bekleniyor
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
MEB, Eğitim fakültesi dekanlarıyla buluşuyor!
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Uzmanlar yorumladı: Borsada yükseliş sürer mi?
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Birecik Belediye Başkanı ve meclis üyeleri DEM Parti'den istifa etti
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
Borsa günü 10.000 puanın üzerinde tamamladı
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
'Altılı Masa'da bulunan 2 genel başkan partilerine veda etti
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da 'milliyet farkı ücreti' alan Limak Lara Deluxe Hotel'e 54 bin 694 TL ceza kesildiğini duyurdu. Otel yönetimi olayın sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapmış ve 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle özür dilemişti.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 10:50, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:14
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Antalya'daki Limak Lara Hotel Deluxe'ün daha ucuz olması nedeniyle İngiltere merkezli bir siteden rezervasyon yaptıran bir kişiden 'milliyet farkı ücreti' adı altında ekstra para aldığı ortaya çıkmıştı.

Olay sosyal medyada infial yaratınca Kültür ve Turizm Bakanlığı derhal harekete geçmiş ve otelden resmi savunma isterken, denetim için kontrolör görevlendirilmişti.

Bakanlıktan otelde alınan 'Milliyet Farkı' ücretine açıklama

Şirket 'özür' dilemişti

Limak International Hotels & Resorts da konuya dair bir açıklama yayınlamış, 'milliyet farkı" ifadesi nedeniyle özür dilemişti.

Otel açıklamasında "Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi üzmüştür" ifadesi yer aldı.

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

* Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den iki kişi adına yapılmıştır.

* Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye'den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.

* Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.

* Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın 'milliyet farklı' olarak yansıtılması olayın kapsamını değiştirmiştir.

* Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Son gelişmeyi Bakan Ersoy duyurdu

Bakanlığın incelemesinin sonucunu ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Bakan Ersoy otele 54 bin 694 TL ceza kesildiğini duyurdu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber