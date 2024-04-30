Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi

Antalya'daki Limak Lara Hotel Deluxe'ün daha ucuz olması nedeniyle İngiltere merkezli bir siteden rezervasyon yaptıran bir kişiden 'milliyet farkı ücreti' adı altında ekstra para aldığı ortaya çıkmıştı.

Olay sosyal medyada infial yaratınca Kültür ve Turizm Bakanlığı derhal harekete geçmiş ve otelden resmi savunma isterken, denetim için kontrolör görevlendirilmişti.

Şirket 'özür' dilemişti

Limak International Hotels & Resorts da konuya dair bir açıklama yayınlamış, 'milliyet farkı" ifadesi nedeniyle özür dilemişti.

Otel açıklamasında "Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi üzmüştür" ifadesi yer aldı.

Şirket açıklamasında şu ifadeler yer almıştı:

* Habere konu olan yanıltıcı rezervasyon 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir web sitesinden Türkiye'den iki kişi adına yapılmıştır.

* Misafirlerimiz otele geldiklerinde bir kişinin Romanya vatandaşı olduğu, rezervasyonun Türkiye'den yapılmış gibi gösterildiği, yanlış bilgi beyan edildiği anlaşılmıştır.

* Bunun üzerine fiyat farkı oluştuğu misafirlerimize aktarılmıştır. Bölgesel ve dönemsel kampanyalar nedeniyle bu tür fiyat farklılıkları oluşabilmektedir.

* Konu bu nedenle ortaya çıkan fiyat farkı iken tutarın 'milliyet farklı' olarak yansıtılması olayın kapsamını değiştirmiştir.

* Yanlış anlaşılan ifade nedeniyle en içten özürlerimizi tekrarlıyoruz, konuyu kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Son gelişmeyi Bakan Ersoy duyurdu

Bakanlığın incelemesinin sonucunu ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Bakan Ersoy otele 54 bin 694 TL ceza kesildiğini duyurdu.