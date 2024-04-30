Gaziantep'te yolcu midibüsü devrildi; astsubay öldü, 17 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gaziantep- Nurdağı kara yolu üzerindeki Çayıroba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nurdağı'ndan Gaziantep'e gelen Halil Aslan yönetimindeki 79 AD 949 plakalı yolcu midibüsü bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde midibüsteki yolculardan Hakkari'de görevli olduğu belirtilen astsubayın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile 16 yolcu ise ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen astsubayın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Gaziantep'te midibüsün devrildiği kazada hayatını kaybeden astsubayın Bestami Saydan (24) olduğu açıklandı. Hakkari'de görev yapan ve izinli olarak memleketi Gaziantep'e geldiği öğrenilen astsubay Saydan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilecek.

Öte yandan yaralılardan midibüs sürücüsü Halil Aslan'ın hastanedeki tedavisinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.