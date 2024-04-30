Kahramanmaraş'ta kamyonun çarptığı işçi öldü

Sürücü S.K. ile kum ocağında çalışan Z.K. ve M.K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

S.T'nin cenazesi, otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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