Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt

Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmalarından öne çıkanlar:

Cumhuriyet'in yeni yüzyılında tarihi sorumluluklarımız var. Türkiye seçimsiz döneme girmiştir. Önümüzdeki dönem verimli gelişmelere sahne olmalı. Vatandaşın beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasi ve stratejik kuvvetimiz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan çevrelerin korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel hadiselerde sözü geçen bir Türkiye doğuşudur. Doğum sancılı olsa da lider ülke Türkiye'dir.

GAZZE'DEKİ İSRAİL KATLİAMI

Mısır'da devam eden rehine takası ve ateşkes görüşmeleri sonuca varılması gönülden desteğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria da tehlike altındadır. Bu barbarlığın sonu yoktur. Türkiye İsrail soykırımının takipçisi olacaktır. Dökülen kanlar yerde kalmayacaktır. BMGK'daki veto sistemi çözüm arayışlarını tıkamakta. Netanyahu vakti ve saati geldiğinde yargılanacak tarihe soykırımcı olarak geçecektir.

BELEDİYE SEÇİMLERİ

3-5 belediye almak her türlü kılığa girenleri milletimiz affetmeyecektir. Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur değildir. Biz siyaseti adam gibi yaparız muhataplardan da onu bekleriz. İsrail safına geçip Cumhurbaşkanlığı Kabinesini yaylım ateşine alanları Allah'a havale ettik.

İMAMOĞLU'NUN ABD RÖPORTAJI

PKK'ya terör örgütü diyemeyen İBB Belediye Başkanı'nın Hamas'a terör örgütü demesini akla uymamasını sadece biz mi görüyoruz. Neden 3 maymunu oynuyorsunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? Yerini yurdunu savunan Hamas'a terör örgütü demek katledilen bebeklere sırt dönmek demektir. Ne utanç verici bir durumdur ki küresel emperyalizmin ellerine "alın beni tepe tepe kullanın" mesajı vermiştir. Allah'ın da bir hesabı vardır. Demlenenleri PKK ittifakı ile gelecek planlayanların günü geldiğinde nasıl maskaraya döneceklerini aziz milletimiz bizzat görecektir.

ERDOĞAN'IN IRAK ZİYARETİ

Bu ziyaret tarihidir. Ankara-Bağdat ilişkisi 2 ülkenin de yararınadır. PKK Irak'tan sökülüp atılmalıdır.

ALMANYA CUMHURBAŞKANININ TÜRKİYE ZİYARETİ

Bu esnada Türkiye'ye ziyaret düzenleyip İBB Belediye başkanına alelacele ziyaret eden Almanya Cumhurbaşkanının döner diplomasisi de şaibeli ve şüphelidir. Yine de Türkiye-Almanya ziyaretinin ilerlemesi temennimizdir.

TÜRK-KÜRT AYRIMI TEPKİSİ

Türkiye'nin kürt sorunu yoktur. Bölücülük ve terör sorunu vardır. Bölücülük yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. PKK/YPG bu topraklardan kazınacaktır. Bölücülükle mücadele ülke içindeki yıkım çevresi çökertilecektir. MHP terörü bir hak arama gören kürt kökenli vatandaşlarını kucaklayacaktır.

BAHÇELİ'NİN YÜRÜME VİDEOSU

Adını bile hatırlamadığım bir parti başkanı sen de dersini anlamıştır. Bir şeyi söylemek istersem doğrudan söylerim.

Sezai Karakoç'un şu dizeleri yeterlidir;

Yanlış anlamak kolaydır oysa. Biraz kötü niyet, biraz da yetersizlik kafidir.

'Hainsin diyorsam söyleten sensin...' Bu mesaj Türkiye'nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direkt onlaradır. Bazı gazete manşetlerine bakar mısınız; 'Cumhur İttifakı'nda ipler koptu mu?' 'Bahçeli Erdoğan'a balans ayarı çekti.' Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır var olacaktır ve ayakta kalacaktır. Kobanili Ahmet senin de klinik vaka olduğunu değerlendiriyoruz. Bir zaman sonra hiçbir aşı sana fayda etmeyecektir."

BAHÇELİ-ERDOĞAN ARASINDA TARTIŞMA İDDİALARI

Türkiye'de yerel halk yoktur. Türk milleti vardır. Polemik üretenler boşa heveslenmesin. Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız.

Cumhur İttifakı'nın tasfiyesine umut bağlayanlar size kötü bir haberim var.

Kütük kafalı iddia sahipleri baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar vardır, var olacaktır.

İYİ PARTİ'DEKİ OLAĞANÜSTÜ KONGRESİ: İHANETİ TEBRİK ETMEK BİZİM DEFTERİMİZDE YAZMAZ

Son günlerde bir siyasi partide olağanüstü kongreler yapılmış bir yönetim değişikli söz konusu olmuştur. İçişlerine karışma gibi bir hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmelidir. MHP herkes tebrik etti siz niye tebrik etmediniz suçlamasıyla karşı karşıya bırakılıyor. 104 tane siyasi parti var her kongreyi tebrik eden etmeyen olabilir. Neden tebrik etmediğimi gerekçesi ne olursa olsun söylüyorum ihaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz."