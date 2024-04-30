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Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Siirt'te FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E., operasyonla yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 11:35, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:36
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Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E.'nin saklandığı adres belirlendi. Ekipler, firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. A.H.E. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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