Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Siirt'te FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E., operasyonla yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 11:35, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:36
İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E.'nin saklandığı adres belirlendi. Ekipler, firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. A.H.E. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.