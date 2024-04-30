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'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'

13. Çalışma Meclisi "Türkiye Yüzyılında Çalışma Hayatı: Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla toplandı.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 11:43, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 11:43
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'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşmede bazı maddelerin uygulanmadığına dikkati çekti.

Yalçın, "Toplu sözleşmeden sonra uygulanamayan maddeler tartışmaları artık başlıyor. Örgütlenme boyutuna baktığımızda kamuda 950 bin kişi örgütlülüğün dışında duruyor, örgütlülük alanının genişlemesine ihtiyaç var" dedi.

"Fırsatçılar asgari ücreti bekliyor"

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise sendikal örgütlenmenin önündeki engellere dikkati çekti. Bu ülkede asgari ücret konuşulmaya başladığında zam yapmak için fırsat kollayanların harekete geçtiğini ifade eden Atalay, "Kimisi stokçuluk yapıyor, kimisi zam yapıyor. Bunu yapanlar merhametsiz adamlar, cezadan falan anlamazlar. İstediğiniz zaman ceza verin, onların parayla ilişkisini kesmezseniz bunlar zam yapmaya devam eder" diye konuştu.

"Sosyal yardım vergiden muaf olmalı"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da sosyal diyalog mekanizmalarının çoğaltılmasıyla sorunların çözümü konusunda başarıya ulaşılacağını düşündüğünü söyledi. "Vergi sistemine de değinen Arslan, "Yeniden bir vergi reformuna ihtiyaç var" dedi. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci de 4688 sayılı Kanun'da artık bir revizyona ihtiyaç olduğunu söyledi.

Kahveci, "Emeklilerimiz toplu sözleşmeden faydalanıyor ama sendikaya üye olamıyorlar, emeklilerimiz de sendikaya üye olmalı" açıklaması yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, sosyal yardımların prim ve vergiden muaf tutulmasının önemli bir başlıkları olduğunu belirterek, "Eğitim, giyim, gıda, yakacak, evlenme gibi sosyal yardım ödemelerinin vergiden muaf olması gerektiğini düşünüyoruz" dedi. Akkol ayrıca, gençlerin eski usul organizasyonlarda ve işletmelerde değil, yeni usul işletmelerde çalışmak istediğini kaydederek, "Bu konudaki iyi uygulamaları teşvik edelim" açıklaması yaptı.

Işıkhan: Enflasyona karşı çalışanları koruyacağız

Zirvede konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanları enflasyonun tahribatına karşı koruma anlayışını sürdürdüklerini kaydetti. Bakan Işıkhan, "Dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon gibi faktörler; çalışma hayatındaki rolleri ve beceri gereksinimlerini yeniden tanımlıyor. Bu dönüşümün, çalışanları nasıl etkilediğini, iş gücü piyasasında hangi alanlarda yeni fırsatlar ve hangi alanlarda tehditler oluşturduğunu anlamak, geleceğe dair stratejiler belirlemede kritik öneme sahip" ifadelerini kullandı.

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