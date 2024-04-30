Emine Erdoğan Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti

Türkiye Tohum Gen Bankası'nda, Mirasımız Yerel Tohum Projesi vesilesiyle ata tohumlar toplanmaktadır. Proje kapsamında binlerce genetik materyal burada çoğaltılmakta, yerli üretime değer katılmakta ve akademik araştırmalara da katkı sunulmaktadır.

Emine Erdoğan, Dünyanın 3'üncü gen bankası konumunda olan Ankara'daki "Türkiye Tohum Gen Bankası"nı ziyaret etti.

Ziyaretine dair bir açıklama yapan Emine Erdoğan "Hem geçmişimiz hem de geleceğimiz muhafaza altında tutuluyor. Bu sayede atalarımızın emeğini, bilgeliğini ve doğayla uyum içinde yaşama sanatını temsil eden tohumlar, nesilden nesile aktarılıyor. Yerli ve milli üretimin güvencesi olan tohum gen bankalarımızın sayılarının artmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " dedi.