Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 15:04, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 16:28
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla süreceği vurgulandı.
Paylaşımda, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.