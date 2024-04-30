Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadele operasyonlarının, bölgede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla süreceği vurgulandı.

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