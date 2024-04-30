Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı

Türk-İş, açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının nisan ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre aralık ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden 'açlık sınırı' 17 bin 725 liraya yükseldi. Açlık sınırı geçen ay 16 bin 792 lira olmuştu.

Böylece açlık sınırı bu yıl ilk kez 17 bin 2 lira olan asgari ücretin üzerine çıktı.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen 'yoksulluk sınırı' ise 54 bin 700 liradan 57 bin 736 liraya yükseldi.

Araştırmaya göre bekar bir çalışanın yaşama maliyeti 22 bin 992 liraya yükseldi.

Ankara'da yaşayan dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde yüzde 5,55 arttı. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 74,88 olarak hesaplandı.