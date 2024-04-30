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Yargıtaydan avukatların yargılandığı DHKP/C davasına ilişkin karar

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, terör örgütü DHKP/C üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan eski Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı ile Barkın Timtik'e verilen hapis cezalarını onadı, 15 sanık hakkındaki hükümler yönünden ise dosyanın yerel mahkemeye iadesini kararlaştırdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 15:27, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 15:23
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Yargıtaydan avukatların yargılandığı DHKP/C davasına ilişkin karar

Daire, İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesince 11 Kasım 2022'de karara bağlanan dosyaya ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Buna göre, Kozağaçlı'ya, "DHKP/C silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 12 yıl hapis cezası düzeltilerek onandı.

Bozma öncesinde İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, Kozağaçlı'ya verilen ceza miktarının sanık yönünden kazanılmış hak oluşturacağına işaret eden Daire, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun, "İstinaf yoluna yalnız sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz." hükmünü içeren 283. maddesi uyarınca Kozağaçlı hakkındaki cezanın 10 yıl 15 ay hapis olarak infazına karar verilmesi gerektiğine hükmetti.

Sanık Barkın Timtik'e aynı suçtan verilen 12 yıl hapis cezası da onandı.

Selçuk Kozağaçlı ile diğer 14 sanık hakkındaki, "silahlı terör örgütüne üye olma" dışındaki suçlardan kurulan hükümlere ilişkin de inceleme yapıldı.

Sanıklar hakkındaki ilk derece mahkemesi kararının, Bölge Adliye Mahkemelerinin faaliyete geçmesinden sonra verilmesi ve hükümlerin istinaf kanun yoluna tabi olması nedeniyle dosyanın yerel mahkemeye iadesi kararlaştırıldı.

Yargılama aşamasında ölmesi nedeniyle davanın düşürülmesine karar verilen Ebru Timtik hakkındaki temyiz başvurusu ise reddedildi.

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