İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı

İstanbul Valiliğinin güvenlik tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı merkezli birçok noktada güvenlik önlemi artırılırken, akşam saatlerinde ara sokaklara yerleştirilmek üzere bariyerler hazırlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok noktada araçları durdurarak güvenlik kontrolü yaptı.

Şişli Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de Harbiye ve Feriköy civarında güvenlik tedbirlerini artırdı. İlçe ekipleri, akşam 19.00'a kadar 8 noktada sabit, 8 mahallede ring ekipleri olmak üzere denetimlere devam edecek.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri de denetimlerde yer alıyor.

İstanbul Valisi Davut Gül, Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da öğle saatlerinde Beşiktaş, Taksim ve Saraçhane'deki güvenlik önlemlerini yerinde incelemişti.