Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı

Olaya ilişkin hakkında işlem yapılan toplam 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen diğer 17'si hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.

Başsavcılık, bu şüpheliler hakkında "tasarlayarak öldürme", "öldürmeye teşebbüs" "suça azmettirme" ve "suça yardım etme" suçlarından iddianame hazırlayarak Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 şüpheli hakkında iddianame düzenledi.

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