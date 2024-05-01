2828 kapsamında istihdam hakkından iki kez faydalanılabilir mi?

Bir bakanlıkta yaşanan olayda, 2000 yılında EÜAŞ Genel Müdürlüğüne 2828 sayılı Kanun kapsamında atanan bir personel, HES İşletme müdürlüğünün özelleşmesi sonrasında çalışmaya devam etmiş ancak HES'i alan firma bir süre sonra personelin iş akdini fesih etmiştir.

İş akdi fesih edilen personel, 2828 sayılı Kanun kapsamında ikinci defa istihdam edilmek istenmiş ancak talebi Bakanlıkça reddedilmiştir. Bakanlık işleminin iptali için açılan davada, idare mahkemesi personel lehine karar verese de, Bölge İdare Mahkemesi, Kanunda yer alan "sadece bir kez istihdam hakkından" yararlanılabileceğine yönelik düzenleme çerçevesinde idare mahkemesinin kararını kaldırmıştır.

İşte 2828 sayılı Kanuna dair önemli karar

