Kütahya'da berber dükkanına silahlı saldırı: 2 ölü

Olay, Yunus Emre Mahallesi Gülbahar Sokak'taki bir berber dükkanında meydana geldi.

Silahlı bir kişi iş yerine gelerek dükkanın sahibi ve komşuna ateş etti. Olayda iki kişi hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Polis, olayın aydınlatılması için geniş çaplı çalışma başlattı.