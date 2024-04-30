AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İmamoğlu'na 'Hamas' tepkisi

Çelik, parti genel merkezindeki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili "Parlamenter demokratik sisteme geçişle alakalı emareler taşırsa, oturur konuşuruz." şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine Çelik, vatandaşın kararını verdiğini, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin milletin iradesiyle hayata geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanını doğrudan seçme yetkisinin vatandaşa verildiğini anımsatan Çelik, "Vatandaşa verilen hak asla geri alınmaz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi çeşitli testlerden geçmiştir. 'Aksayan şu tarafı var' deniyorsa, Cumhurbaşkanımız da daha önceden ifade etti, aksayan yerlerin her zaman düzeltilmesi mümkündür. Türkiye'nin çağdaş, sivil, halk odaklı, tamamen millet iradesi tarafından şekillendirilmiş bir anayasaya kavuşma iradesini güçlü tutmak lazım." diye konuştu.

Çelik, öğretmen atamalarıyla ilgili soruya ise "Takvim çalışıyorlar, sayı da çalışıyorlar. Kısa zamanda açıklarlar ama şunu bilsinler kendileri her zaman bizim gündemimizde. Genç kardeşlerimizin atama konusundaki hissiyatını, biran evvel öğrencileriyle buluşma arzusunu son derece saygıyla karşılıyoruz. Onunla ilgili takvim çalışması yapılıyor, yakında açıklarlar." cevabını verdi.

- "Lanetlenmesi gereken Netanyahu'nun soykırım politikasıdır"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yabancı bir televizyon kanalına verdiği röportajda, Hamas'a yönelik kullandığı "terör örgütü" ifadesini yanlış bir açıklama olarak değerlendirdiklerini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Hamas'ın bir terör örgütü olarak bu şekilde nitelenmesi ve suçlanması tamamen yanlıştır. İki prensip ortaya koymuştuk. Hangi kesime olursa olsun hiçbir şekilde sivillere dönük saldırıları doğru bulmuyoruz, bunu meşru kabul etmiyoruz. Bu ifademizi her zaman söylüyoruz. Gelinen noktada esas mesele Hamas meselesi değil, bugün Netanyahu hükümetinin, soykırımcı politikalarla Filistinlilere karşı uyguladığı bu soykırım ve katliam siyasetidir."

İsrail'in geçmişte Hamas'ın seçimlere girmesine izin verdiğini anımsatan Çelik, İsrail açısından bile seçimlere girmesi uygun görülen bir partiye, bugün "terörist" şeklinde bir ifade kullanılmasının yanlış olduğunu kaydetti.

Çelik, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politika izlediğine dikkati çekerek, "Ortada bir terör varsa bu, Netanyahu hükümetinin soykırımcı politikasına verilecek isimdir. Sağdan ve soldan siyasi partiler arasında çok büyük bir ayrım da ortaya çıkmamıştır, bu söz haricinde. Bugün, kayıtsız ve şartsız lanetlenmesi gereken Netanyahu'nun soykırım politikasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rutin görüşme"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü görüşmesinin "rutin bir görüşme" olduğunu ifade eden Çelik, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız, MYK toplantımızda bu konuya değindi ve son derece verimli bir görüşme olduğunu, iç politika ve dış politikaya dair gündemlerin gözden geçirildiğini ifade etti. CHP Genel Başkanı Özel'i de bir kabulü olacak. Bütün bu seçim sonrasındaki istişare süreci bu şekilde değerlendirilmiş olacak. Bahçeli ile Cumhurbaşkanımız arasındaki görüşme trafiği herhangi bir olaya endeksli değil, kendi doğallığı, rutini içerisinde çeşitli siyasi gündem maddelerini görüşmek üzere gerçekleşiyor."

Çelik, "Bugünkü toplantıda kongre süreci görüşüldü mü? Ayrıca AK Parti yakın zamanda bir kamp düzenleyecek mi?" sorusu üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Teşkilat Başkanımız sunum yaptı. Onlar başarılı olunan yerlerdeki dinamikler, başarısız olunan yerlerdeki sebepler, tüm bunların fotoğrafını çekebilecek bir kapasiteye sahipler. Buna bağlı olarak tabii ki değişimler gerçekleşecektir. Kongre meselesiyle ilgili takvimimiz şu anda belirlenmiş değil. Partimizin, kabinemizin önümüzdeki 4 yılı en iyi şekilde değerlendirmesi için gerekli adımlar atılması her zaman mümkündür. Kampla ilgili olarak da belediye başkanlarımızla bir kamp, milletvekillerimizle bir kamp şeklinde iki toplantı mümkün olabilir. Bunun takvimini de Genel Sekreterimiz çalışıyor. Şu anda üzerinde mutabık olduğumuz bir takvim yok. Çalışılacak, Genel Başkanımıza arz edilecek. Programın uygunluğuna göre o gerçekleştirilecek."