Online eğitim esnasında fenalaşan 22 yaşındaki fizik öğrencisi hayatını kaybetti

Ankara'da yaşayan Orda Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü son sınıf öğrencisi Antalya ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı'nın torunu Teoman Mehmet Arslan 22 yaşında, bilgisayarda İngilizce öğretmeni ile online eğitim gördüğü sırada heyecanlanarak fenalaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirtilen gencin cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Teoman Mehmet Arslan'ın cenazesi otopsinin ardından yarın saat 11.00'de Muratpaşa Tekerli Mezarlığında kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.