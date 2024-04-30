Epilepsi hastası genç öğretmen evinde ölü bulundu

15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni olarak görev yapan ve epilepsi hastası olduğu öğrenilen öğretmen Atakan Yerci'den haber alamayan arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede öğretmen Yerci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Atakan Yerci'nin cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.