Öğrenciler bilim şenliğinde hünerlerini sergiledi
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bilim şenliği yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 21:48, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 21:49
Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesi'ndeki "Çağ Ötesi Geleceğin Sınıf
Laboratuvarı (FCL) ve Bilim Şenliği" etkinliğinin açılışına Kaymakam Mehmet
Kaan Kini, Yeniçağa Belediye Başkanı Recayi Çağlar ve İl Milli Eğitim Müdürü
Cemil Sarıcı katıldı.
Şenlik kapsamına okulda eğitim gören öğrenciler tarafından hazırlanan fen,
teknoloji, tarih, felsefe, İngiliz edebiyatı alanlarındaki projeler, davetlilerin
beğenisine sunuldu.
Açılışın ardından öğrencilerden projeler hakkında detaylı bilgi alan katılımcılar, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesindeki FCL çalışmasıyla ilgili de bilgilendirildi.