Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
50.000 TL Kredi 3 Ay Ertelemeli!
Sponsorlu İçerik
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Borsada 10 bin barajı geçildi yeni hedef 15 bin puan
Borsada 10 bin barajı geçildi yeni hedef 15 bin puan
Ana sayfaHaberler Yasama ve Yürütme

Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümün tümü üzerindeki konuşmalar tamamlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 21:55, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 22:01
Yazdır
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, Türkiye'deki zeytinliklerin sadece ekonomik açıdan değil, çevresel açıdan da önemli olduğunu söyledi. Bu alanların biyolojik çeşitlilik açısından zengin ekosistemlere ev sahipliği yaptığını belirten Doğan, bu alanların ayrıca su döngüsü üzerine de olumlu etkileri olduğunu vurguladı.

Madencilik faaliyetlerinin bu değerli alanlara zarar verdiğini vurgulayan Doğan, "Cennet vatanımızın yüzlerce yıllık ağaçları, düşük rezerve sahip maden sahalarında yapılan maden arama faaliyetleri yüzünden yok ediliyor. Attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değmiyor. Kontrollü ve bilinçli yapılmayan madencilik faaliyetleri, su kaynaklarımızı da kirletiyor." diye konuştu.

- "Ekonomisi kömüre dayalı illerimizin durumu ne olacak?"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Türkiye'nin doğal kaynaklarını çıkarmanın önemli olduğunu ancak bunu yaparken daha düzenli olunması gerektiğini söyledi. Planlama ve denetim eksikliğinde büyük kazaların kaçınılmaz olduğunu söyleyen Kaya, bu kazalarda yitip giden canların unutulmamasını istedi.

Yeşil dönüşüm için kömürden kademeli çıkışın yapılması gerekeceğini ifade eden Kaya, "Kömürü çıkartan, ekonomisi kömür ve linyit madenciliğine dayalı illerimizin, ilçelerimizin durumu ne olacak?" diye sordu. Kaya, söz konusu kanun teklifinde bu yönde bir hazırlık göremediklerini belirtti.

MHP Balıkesir Milletvekili Ekrem Gökay Yüksel, MHP olarak enerji güvenliği ve milli maden kaynaklarının etkili bir şekilde kullanımı konularındaki sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Enerjinin modern toplumlarının gelişiminde temel bir güç olduğunu belirten Yüksel, "Ülkemizin enerji politikaları, kendi ihtiyaçlarımızı karşılamakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel, küresel düzeyde rol almamıza katkı sağlamakta." dedi.

Maden kaynaklarının ekonomik kalkınmanın vazgeçilmez bir unsuru olduğunun altını çizen Yüksel, "Bu bağlamda madenlerin, sürdürülebilir bir şekilde işlenmesi, çevresel etkinlerin aza indirilmesi MHP'nin politika öncelikleri arasındadır." ifadesini kullandı.

Sahalarda buluculuk hakkının Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından etkili bir şekilde kullanılması gerektiğini ifade eden Yüksel, bunun enerji ve ulusal güvenlik açısından hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Yüksel, "Sahada buluculuk hakkının etkin bir şekilde kullanılmasıyla, yer altı kaynaklarımızın verimli bir şekilde değerlendirilmesi mümkün olacak. Bu da ülkemizin ekonomik büyümesine önemli katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

-"Ruhsatların daha keyfi şekilde dağıtılmasına yol açacak"

DEM Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, maden kanunu teklifinde işçi, iş güvenliği ve emeğin yer almadığını savundu. Kanun teklifinde madenlerde yaşanan iş kazalarını, işçilerin yaşadığı hak gaspını önleyecek tedbirlerin de yer almadığını belirten Hun, şu ifadeleri kullandı:

"İktidar, ülkenin doğal kaynaklarını, sömürge madenciliği adı altında, uluslararası şirketler için bir av alanı haline getirmiştir. Önlem alınmadan, ülkenin yararı düşünülmeden, halk sağlığı yok sayılarak şirketlerin yararına yapılan tüm düzenlemelerde bunu görüyoruz. Bu yasa ile yapılan değişiklikler, doğal kaynakların daha iyi korunması ve madencilik faaliyetlerini denetlemesi yerine ruhsatların daha keyfi şekilde dağıtılmasına yol açacaktır."

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, görüşülmekte olan kanun teklifi ile denizlerde ve göllerde imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji santrallerinin kurulabileceğini söyledi. Mevcut kanuna göre, denizlerde bu santrallerin kurulabilmesi için deniz imar planı şartı olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, kanun teklifi ile bu şartın kaldırılmak istendiğini ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 19 Temmuz 2023'te enerji alanında stratejik ortaklık anlaşması imzalandığını ifade eden Yavuzyılmaz, bu anlaşmanın 2. maddesi ile BAE'nin denizlerde 2 bin 500 megavata kadar deniz üstü rüzgar santralleri kurabileceğini söyledi. Yavuzyılmaz, "Bu yüzden alelacele denizlerdeki imar şartı kaldırılmak isteniyor. AK Parti yine bir yabancı devlete ayrıcalık sağlamak istiyor." dedi.

Santrallerin kurulacağı bölgenin de Ege Denizi olduğuna ifade eden Yavuzyılmaz, kanun teklifinin yasalaşması durumunda birçok yerli şirketin enerji sektörünün dışına itileceğini ve yok olacağını iddia etti.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı da kanun teklifinin tümü üzerine yaptığı konuşmasında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılara değindi. İsrail'in Gazze'ye en az 75 bin ton patlayıcı attığını söyleyen Yazmacı, İsrail'in Gazze'de şu ana kadar kullandığı patlayıcı miktarının, ABD'nin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarının yaklaşık iki katına eş değer olduğunu söyledi.

Gazze'de, günden güne insanlığın ölümünü gördüklerini belirten Yazmacı, kendilerini medeni dünyanın birer üyesi olarak addeden devletlerin yöneticilerinin apaçık İsrail'e destek verdiğini anlattı. Yazmacı, şöyle konuştu:

"ABD ve Avrupa'da gençler, yöneticilerinin aksine Gazze'de haklının ve hakkın yanında yer alıyor. Bugün ABD'nin birçok eyaletinde, üniversitelerde Filistin'e destek gösterileri başladı. Medeni şekilde yapılan gösteriler, birilerini yine de rahatsız etti. Yerli, yersiz her platformda sözde demokrasi, özgürlük, hürriyet naraları atan Batı'nın yöneticileri, engizisyon mahkemesi anlayışıyla Filistin destekçisi avına çıkmış, İsrail katliamlarını dile getiren öğrenci, akademisyen kim varsa gözaltına almaya başladı."

Genel Kurulda, kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerine yapılan konuşmaların tamamlanmasının ardından kanun teklifinin birinci bölümde yer alan maddelerin görüşmelerine geçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber