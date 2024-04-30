Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı

Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Okul'da pusu kurup öğretmeni bıçakladı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
Açlık sınırı asgari ücretin üzerine çıktı
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
TCMB Başkanı: Aylık fiyat gelişmelerini yakından takip ediyoruz
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
Adalet Bakanlığınca 124 yeni mahkeme kuruldu
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
'Yeni müfredata katkı vermek isteyen her türlü öneriye açığız'
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
MEB'den özel eğitim kurumlarına 65 milyon lira ceza
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Kurtulmuş'un yeni anayasa mesaisi başladı
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
Yeni müfredatla aynı sınıftaki öğrencilere 'farklılaştırılmış eğitim' geliyor
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
KDV istismarını önleyecek düzenleme haksız rekabetin önüne geçecek
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
'Toplu Sözleşme Kanunu'nda değişik yapılması gerekiyor'
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Bahçeli'den 'Erdoğan ile arası açıldı' iddialarına yanıt
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Otele 'milliyet farkı' cezası: Alınan ücret iade edildi
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Erkek öğrencilerin etek giyip peçe taktığı gösteriye soruşturma
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Bakan Şimşek'ten Riyad'da yoğun ekonomi diplomasisi
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Gümrük vergileri indirilsin kira mevzuatı güncellensin
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Tavuk eti ihracatına sınırlama
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Simit fiyatında Bakanlığın onayı zorunlu hale geldi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp kuyuya attı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde birlikte yaşadığı kadını av tüfeğiyle öldürüp kuyuya atan şahıs, ardından kendi kafasına ateş etti. Ağır yaralanan şahıs tedavi altına alındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 22:24, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 23:01
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Alaşehir'in Çağlayan Mahallesi'nde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan ve Sarıgöl ilçesinde ikamet eden, eşiyle boşanma aşamasındaki 2 çocuk annesi Gözde Yılmaz (27), bir yıldır birlikte yaşadığı S.Y. (33) ile, kendisine ait 45 AIR 828 plakalı otomobiliyle Alkan Mahallesi Ahlat mevkiinde bulunan bağa geldi. Aralarında çıkan tartışma sonucunda S.Y., otomobilde bulunan av tüfeğiyle Gözde Yılmaz'ı bir el ateş ederek öldürüp cesedini 3 metre derinliğindeki su dolu kuyuya attı. Şahıs ardından kendi kafasına da bir el ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesini duyanlar 112 acil ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil ekipleri ve jandarma korkunç manzara ile karşılaştı. Gözde Yılmaz'ın kuyuda olan cenazesini itfaiye ekipleri çıkarırken, suç aleti tüfek ve otomobile jandarma tarafından el konuldu. Olayda ağır yaralanan S.Y. önce Alaşehir Devlet Hastanesi'nde ardından da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan S.T.'nin tedavisine devam edilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Gözde Yılmaz'ın boşanma aşamasındaki eşinden 2 ve 6 yaşında iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber