Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara Valiliğinin yaptığı uyarının ardından Başkent'te etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Uyarının ardından etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte ilerlemeye çalışan araçlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda yağmurun durmasını bekledi. Elmadağ, Keçiören, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde yollarda su birikintileri oluştu.
Çankaya'nın Beşevler semtinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar suya kapıldı ilerlemekte güçlük çekti. İlerleyemeyen bazı sürücüler ise araçlarını park etti.
Anlık Ankara..Başak Yıldırım (@withbasak) April 30, 2024
Allah dışarıda kalan herkesin yardımcısı olsun. 🤲🏻#Ankara Meteorolojik Uyarı pic.twitter.com/xMYZN6Sa2e
#Ankara da korku filmi gibi bir gece yaşanıyor 🙁 pic.twitter.com/7ueHLUZTcdHURMA (@HurmaEdit) April 30, 2024
Ankara sular altında.Nabeel Ahsan (@nabeelahsan605) April 30, 2024
HERKES HAKETTİĞİ ŞEKİLDE YÖNETİLİR! #Ankara pic.twitter.com/8douVcQLHf
Ankarayı sağanak vurdu.Time35 (@izmirtime35tv) April 30, 2024
Cadde ve sokaklar göle döndü, metro istasyonları ile ev ve iş yerlerini su bastı, bir otobüsteki yolcular mahsur kaldı. Şiddetli yağmura dışarıda yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
#ankara #yağmur pic.twitter.com/LPRHxZJdKt
Başkent #Ankara'da yağmurun şiddeti gösteren görüntüler. pic.twitter.com/r1l7RLs8uKDış Ses (@haberdisses) April 30, 2024