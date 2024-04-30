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'377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından desteklenmekte'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Turquality ve Marka Destek Programı ile yaklaşık 377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından desteklenmekte." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Nisan 2024 23:31, Son Güncelleme : 30 Nisan 2024 23:33
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'377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından desteklenmekte'

Bolat, Turquality ve Döviz Kazandırıcı Faaliyetler (TDKF) Derneği, İTÜ ve Progroup Danışmanlık iş birliğinde İTÜ Maslak kampüsünde gerçekleştirilen "Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı"nın kapanış törenine katıldı.

Törendeki konuşmasında programın önemine işaret eden Bolat, etkinlik çerçevesinde bugün mezunların diplomalarını alacağını anımsattı.

Bolat, Türkiye'de ihracatı artırmak ve markalaşma adına yapılan çalışmalara değinerek, "İhracat başımızın tacı ve Türkiye açısından olmazsa olmaz bir zorunluluk. Geçmişe baktığımızda çok zorlu bir süreçten geçirerek bugünlere gelindi. Şu anda bir yol aldık ama yolun çok daha uzun bir menzili var. Türkiye'nin bu ihracat yolculuğunda 'Turquality ve Marka Uzmanlık-Vizyon Programı' çok önemli bir program çünkü üniversite-sanayi-STK ve biz olmak üzere dörtlü iş birliği modeliyle yapılan bu program örnek bir çalışma." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin geçmişten bu yana ihracattaki çalışmaları ve gelinen nokta hakkında katılımcılara bilgi veren Bolat, şimdi de kendilerinin aldıkları bayrağı daha yukarılara taşıma gayretinde olduklarını söyledi.

Bolat, "Aşağı yukarı her yıl Cumhuriyet tarihimizin mal ihracatında ve hizmet ihracatında rekor kırmanın sevincini, kıvancını yaşıyoruz ve bu noktada sürekli yeni hedefler büyütüyoruz." dedi.

- "189 şirketin 205 markası Turquality destek programı tarafından destekleniyor"

Ticaret Bakanlığının bütün destek programlarının ihracatçıların hizmetinde olduğunu aktaran Bolat, ihracat, atılım programı ve destek programlarının içinde en kıymetlilerinden bir tanesinin Turquality modeli olduğunu dile getirdi.

Bolat, şunları kaydetti:

"Turquality'i marka-inovasyon yoluyla ihracat miktarının katma değerini yükselterek toplam değeri arttırma modeli olarak özetleyebiliriz. Dünyada bir zamanlar Türk hamamı, Türk lokumu, Türk fındığı, Türk inciri, Türk kebabı olarak bilinir markalarımız varken, Turquality, hizmetlerde, mallarda, ürünlerde yeni büyük markalar geliştirerek Türk ürünlerinin dünyada bilinirliğini ve cazibesini arttırma programıdır. Ve de çok başarılı olmuştur. Bugüne kadar aşağı yukarı Turquality programına katılan 189 şirketin 205 markası Turquality destek programı tarafından destekleniyor. Turquality genel-geçer bir program değil, çok önemli program. Bir alt programı da Marka Destek Programı. Bunda da 291 firmanın 312 markası desteklenmekte. Bu şekilde Turquality ve Marka Destek Programı ile yaklaşık 377 firmanın 400 markası Bakanlığımız tarafından desteklenmekte."

Bakan Bolat konuşmasının ardından eğitmenlere sertifikalarını, programdan mezun olan öğrencilere de diplomalarını takdim etti.

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