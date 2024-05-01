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Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Mevduat ve katılım hesaplarından elde edilen faiz ve kar paylarında vadesine göre yüzde 7,5, yüzde 5 ve yüzde 2,5 oranlarında indirimli gelir vergisi kesintisi yapılması kararlaştırıldı. Türk lirası yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı da yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 07:21, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 07:13
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Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, 1 Mayıs-31 Temmuz 2024 tarihlerinde açılan veya vadesi yenilenen vadeli mevduat/katılma hesaplarına ödenecek faizler ve kar payları üzerinden yapılacak tevkifat oranları yeniden tespit edildi.

Bu oranlar, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 12 yerine yüzde 5, bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 yerine yüzde 2,5 olarak uygulanacak.

Ayrıca, 30 Eylül 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde açılmış veya vadesi yenilenmiş hesaplardan bugünden itibaren elde edilecek faiz ve kar payları için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli olan indirimli oranlar (yüzde 5, yüzde 3 ve yüzde 0) uygulanmaya devam edilecek.

YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

Kararla, yatırımcıların Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetlere yönelmelerini teşvik etmek üzere, portföyü Türk lirası ve Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş menkul kıymetler olan yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Yatırım araçları arasında geçişkenlik olmaması için Türk lirası yatırım fonlarından elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı yüzde 10 yerine yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ayrıca, 23 Aralık 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş yatırım fonu katılma paylarından bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli yüzde 0 oranı uygulanacak.

Değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ve unvanında "döviz" ifadesi geçen yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde ise önceden olduğu gibi yüzde 10 tevkifat yapılmaya devam edilecek.

Kararla, devlet tahvili ve Hazine bonoları ile Hazinece kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirler için yüzde 0 tevkifat uygulaması 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerdeki stopaj oranı, yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak uygulanmaya devam edilecek.

BANKALAR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN BORÇLANMA ARAÇLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER

Kararla, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelirler ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelirlere indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Temmuz'a kadar uzatıldı. Vadeler itibarıyla uygulanan indirimli tevkifat oranlarında, mevduatlarda olduğu gibi vadelere bağlı oranlar belirlenerek değişikliğe gidildi.

Düzenleme kapsamında bu menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanan tevkifat oranı yüzde 10 yerine, 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli olanlarda yüzde 7,5, bir yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olanlarda yüzde 5, bir yıldan uzun vadeli olanlarda yüzde 2,5 olacak.

Kararla, 23 Aralık 2020-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş banka tahvil ve bonoları ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli olan indirimli oranlar (yüzde 5, yüzde 3 ve yüzde 0) uygulanmaya devam edilecek.

İNDİRİMLİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA SÜRE UZATILDI

Düzenlemeyle, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabi olarak kurulan ipotek finansmanı kuruluşlarının ihraç ettiği varlığa dayalı menkul kıymet, ipoteğe dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet ve ipotek teminatlı menkul kıymetlerden elde edilen gelir ve kazançlar için geçerli indirimli tevkifat uygulanmasının yürürlük süresi 31 Temmuz'a kadar uzatılarak indirimli tevkifat oranı yüzde 7,5 olarak belirlendi.

Ayrıca, 28 Haziran 2022-30 Nisan 2024 tarihlerinde iktisap edilmiş söz konusu menkul kıymetlerden bugünden itibaren elde edilecek gelirler için ise bu kararla yapılan değişiklik öncesi geçerli oran olan yüzde 5 uygulanacak.

Kur korumalı mevduat hesaplarından elde edilen faiz ve kar payı gelirleri için uygulanan tevkifat oranı yüzde 0 olarak uygulanacak. Bu hesaplardan elde edilen gelirler için indirimli tevkifat oranı uygulaması 31 Temmuz'a kadar yüzde 0 olarak devam edecek.

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