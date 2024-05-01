12 ilde DEAŞ'a operasyon: 41 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarında 41 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 08:24, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 07:34
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 12 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Bozdoğan-34" operasyonlarının düzenlendiğini bildirdi.
Terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüten 41 şüphelinin yakalandığının bilgisini veren Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:
"Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"