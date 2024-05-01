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Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu hava ticarete de yansıdı

Türk-Yunan ilişkilerinde bir süredir devam eden olumlu hava, etkisini her alanda gösteriyor. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerinde artış yaşanıyor. Yunan ProtoThema gazetesi, Türk şirketlerin Yunanistan'daki yatırımlarını mercek altına aldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 08:52, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 08:43
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki olumlu hava ticarete de yansıdı

"Türk-Yunan ilişkilerindeki olumlu süreç, her alanda olduğu gibi ticarete de iş birliği ve bahar havası getirdi..."

Bu ifade, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ticareti mercek altına alan Yunan ProtoThema gazetesinden...

Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 Aralık'taki Atina ziyareti sırasında iki ülke liderleri tarafından konulan 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi hatırlatıldı.

Bunun iki ülke arasındaki ticari faaliyetlere ivme kazandırdığı ve hedefe hızla yaklaşıldığı vurgulandı.

Türk şirketlerin Yunanistan'da yüzlerce şube açtığı belirtilen haberde, "Enerjiden perakendeye, gayrimenkulden turizme, su ürünleri yetiştiriciliğinden sanayiye kadar Türk şirketleri Yunanistan'da her alanda" yorumu yer aldı.

Habere göre Yunanistan, Türkiye'den ürün alan ülkeler arasında 10'uncu sırada.

Türkiye ise Yunan ürünleri ithal eden ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyor.

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