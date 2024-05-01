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Kayseri'de sağanak: Asfalt yerinden söküldü

Kayseri'de akşam saatlerinde görülen sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte meydana gelen su taşkını asfaltın yerinden sökülmesine neden oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 09:44, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 09:48
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Kayseri'de sağanak: Asfalt yerinden söküldü

Kayseri'de akşam saatlerinde meydana gelen sağanak, kentin farklı noktalarında olumsuzluklara neden oldu.

Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde tahliye kanalının yağmur suları ile taşması sonucunda asfaltta çökme meydana geldi.

Kayseri Valiliği konuyla ilgili uyarıda bulunmuştu:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kayseri 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre 01.05.2024 Çarşamba günü Kayseri çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini arttırarak yerel kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir."

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