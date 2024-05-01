Tekirdağ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 11:21, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 11:14
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce silah ticareti yaptığı iddia edilen 10 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, makineli tüfek mermisi ve 270 tabaca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 10 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.