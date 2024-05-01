Muhtarlar yeşil pasaport talep ediyor. Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarlıkların maliyetinin yüksek olması ve işlevlerinin azalması gibi gerekçelerle kaldırılmasının ara ara gündeme geldiğini belirterek, "Muhtarsız toplum zorlaşır. Karar hükümetin. Şu an kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Seçimler oldu, bitti. Bu konular gündeme gelecektir. Ancak asparagas haber" dedi. Muhtarların taleplerini sıralayan Özünal, "20-30 bin nüfuslu mahalleler, köyler var. Bunlara ülke genelinde bir kota koyarak bunlar hem muhtar hem de meclis üyesi olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin" diye konuştu.

'Muhtarsız toplum zorlaşır'

Elipshaber.com'dan Deniz Dalgıç'ın haberine göre;

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı Ramazan Özünal, muhtarlıkların maliyetinin yüksek olması ve işlevlerinin azalması gibi gerekçelerle kaldırılmasının ara ara gündeme geldiğini ifade ederek, "Kimisi muhtarlıkların kapatılacağını kimisi açılacağını söylüyor. Bunlar asparagas haberlerdir. Hükümet isterse kapatır. Muhtarsız toplum biraz zorlaşır. Karar hükümetin. Şu an kapatılması gibi bir durum söz konusu değil. Seçimler oldu, bitti. Bu gibi konular gündeme gelecektir. Ancak asparagas haber" dedi.

'Muhtar devlet ve millet arasında hizmet köprüsüdür'

Özünal, e-Devlet sisteminin aktif olarak kullanılmaya başlamasıyla muhtarlıkların işlevinin azaldığı söylemlerine ilişkin, "Evet, e-Devlet ile vatandaşların internet üzerinden evraklarını alması kolaylaşmıştır. Ülkemiz çağdaş dünya standartlarına geliyor. Her şey ikametgah kağıdı, nüfus cüzdanı sureti değildir. Muhtarın başka asli görevleri vardır. Muhtar devlet ve millet arasında hizmet köprüsüdür. Miletin kafasının içindeki düşünceleri alır, uygulaması gereken yerde gerekli yerlere iletir. Takdir yine hükümetindir. Kapatmak isterse kapatır" diye konuştu.

'Muhtarlara yeşil pasaport verilsin'

Muhtarların taleplerini sıralayan Özünal, "Tesisleri yoktu, yapıldı. İnternetleri yoktu, internetleri yapıldı. Bunlar kanunlaştı. Kanunlaşınca her belediye muhtarlıklara imkan tanımaya başladı. İnternetini yapıyor. Bilgisayarını koyuyor. Teftişini yapıyor. Muhtarın her şeyi tamam mı? Yok. Diğer devlet memurları gibi pasaportumuz olsun. İkinci talebimiz ise, çok büyük, yoğun mahalleler var. 20-30 bin nüfuslu mahalleler, köyler var Bunlara ülke genelinde bir kota koyulmalı. Bunlar hem muhtar hem de meclis üyesi olsun. Hizmet veren muhtarlara onurlandırma bakımından yeşil pasaport verilsin" ifadelerini kullandı.