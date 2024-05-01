Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Diyanet uyardı: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Diyanet uyardı: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Son 53 yılın en sıcak dokuzuncu martı yaşandı
Son 53 yılın en sıcak dokuzuncu martı yaşandı
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü
Eski eşinin kocasını ve araya giren başka bir kadını bıçaklayarak öldürdü
KDV oranları değişti
KDV oranları değişti
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
Sinan Ateş cinayeti soruşturması tamamlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri alınmaya başlandı
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'de MYK'nın perde arkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, olağan kongre için çalışmaların başlatılması kararı çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantıda kongreleri başlatma talimatı verdiği ve olağan kongrenin eylül ya da ekimde yapılmasının planlandığı öğrenildi. Yönetim değişikliğinin kongre sonrası yapılacağı belirtiliyor.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 13:54, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 13:56
Yazdır
AK Parti'de MYK'nın perde arkası

AK Parti'de seçim değerlendirmesi sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, dün yapılan 3 saat süren Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında yerel seçim sonuçları ve atılacak adımlar masadaydı.

DEĞİŞİM HAZIRLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılış konuşmasında partide değişim yapılacağına yönelik mesaj verdiği, sonuçlarının derinlemesine bir şekilde incelenmesi gerektiğini ve özeleştiriye ihtiyaç olduğunu söylediği belirtiliyor.

NTV'nin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında olağan kongre için hazırlıkların başlatılması talimatını verdi.

KONGRE SONBAHARDA

Belde, ilçe ve il kongrelerinin tamamlanmasıyla eylül veya ekim gibi büyük kongreye gidilmesi hedefleniyor.

Edinilen bilgilere göre, parti yönetiminde değişim de kongre öncesinde planlanmıyor.

Kongrelerde seçimde başarısız olan il yönetimlerinin değişmesi, kongrede de partinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinde değişim gündemde.

İKİ AYRI KAMP PLANI

AK Parti'de iki ayrı kamp yapılması da planlanıyor. Bunlardan ilki mayıs ayı içinde milletvekilleri ile yapılacak. Her milletvekili bölgesine ilişkin sorunları anlatacak. Çözüm önerileri sıralanacak.

İkinci kamp ise belediye başkanları ile gerçekleştirilecek. Kızılcıhamam'da yapılması planlanan kamp için haziran ayı düşünülüyor.

Kampta eski belediye başkanlarının yeni belediye başkanları ile tecrübelerini paylaşması planlanıyor.

Ahmet Örsoğlu

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber