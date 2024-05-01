Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tuz Gölü Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, burada yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Doğal gaz boru hatlarıyla Rusya'dan Azerbaycan ve İran'dan uzun yıllar uzun dönemli kontratlarla biz doğal gaz tedariği yapıyorduk. 2016 yılından sonra Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında doğal gazı sıvılaştırılmış şekilde alabilecek alt yapıya da kavuşmak için alt yapımızı şekillendirmeye başladık. Bu hedef doğrultusunda da yaklaşık 30 milyon metreküp günlük sıvılaştırılmış LNG alabilecek Türkiye, bugün itibarıyla 160 milyon metreküp doğal gazı sıvı halde alabilecek hale geldi. Bu bir anlamda Türkiye'de hane halkının kışın en soğuk zamanda ihtiyacı olan gazı sıvı olarak gemilerle tedarik edebilen alt yapıya sahip olmamız anlamına geliyor.

Hem boru hatları, sıvı LNG alabilecek alt yapılarımızı gerçekleştirdik. Bunun ötesinde depolama yatırımları çünkü yine özellikle kış mevsiminde Türkiye'nin tüketiminin en yüksek olduğu dönemde olabilecek herhangi arıza, kesinti, tedarik sağlayan ülkelerde yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı mutlaka gazın bir kısmını depolamayla sağlamayı hedefledik. Başta Silivri, yıl başında oradaydık.