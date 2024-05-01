Nihal Candan'dan 'kuaför' savunması, Seçil Erzan itirafı

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, anoreksiya nervozaya yakalandığı gerekçesiyle tahliye edilmişti. Tahliyesinin ardından kuaföre giden ve röportaj veren Nihal Candan eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Posta gazetesinden Alev Gürsoy'a konuşan Nihal Candan, eleştirilere yanıt verdi. Candan, "Ailem biraz moral olsun diye kuaföre götürmek istedi. 33 kiloya kadar düştüm. 37 kiloyu daha yeni gördüm. Ve hala yemekte zorlanıyor ve mama ile besleniyorum" diye konuştu.

'Sola ile besleniyordum'

Cezaevine girdikten sonra yemek yiyememeye başladığını söyleyen Nihal Candan, "Açlık grevi falan da değildi. Psikolojik olarak midem almadı ve hiç acıkmadım. Yemek görünce midem bulanıyordu. Bahar, ağzıma bir lokma zorla sokuyordu. Soda ile besleniyordum" diye konuştu.

Eşinin cezaevine girdikten sonra iki ay destek olduğunu, sonra bir daha gelmediğini kaydeden Candan, "Mutlu bir evliliğim vardı, 1 yıl oldu. 6 ayı cezaevinde geçti. Oradan da bir darbe yedim" dedi.

'Seçil Erzan yüzünden elim yandı'

Seçil Erzan'la aynı koğuşu paylaşan Nihal Candan, "Seçil hanımın dosyası başından aşkın. Ona sabır diliyorum. İyi biri, bize kötülüğü dokunmadı. Onun dikkatsizliği yüzünden elim yandı. Ama kızamadım, ceza çekerken neden kızsın ki insan? Dilan Polat da yan koğuşumuzdaydı, avukata çıkarken gördüm" ifadelerini kullandı.