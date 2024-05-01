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Dervişoğlu, Akşener'den görevi devraldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, parti genel merkezinde Meral Akşener'den görevi devraldı. Dervişoğlu, "Sadece koltuğu devralmıyorum. Bir ülküyü, hedefi ve idealler demetini teslim alıyorum. Adeta onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere arkadaşlarımla birlikte taşımanın, kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 15:20, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 16:08
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İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı'nda 'Genel Başkan' seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu, Meral Akşener, genel merkez girişinde karşıladı. Akşener ve Dervişoğlu, partililerin yoğun ilgisiyle makam odasına çıktı. Makam odasında partililerin alkışlarıyla gerçekleşen devir teslim töreninde Dervişoğlu, Akşener'e çiçek takdim etti.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kuruluş yolculuğuna şahitlik edenlerden biri olduğunu belirterek, "Milletimiz için hürriyet ve istiklal, demokrasimiz için bu zamana kadar unutulanları hatırlatmak, devletimiz için de itibar yolculuğuydu çıktığımız yolculuk. Bu yolculuğun her adımında sayın genel başkanımızın teri, mücadelesi ve fedakarlıkları var. Ben Türk milletinin huzurunda kendisine, ülkemize katkıları yönüyle, partimizi oluşturarak insanlarımıza yeni bir umut ışığı vermesi münasebetiyle şükranlarımı arz ediyorum. Sadece koltuğu devralmıyorum. Bir ülküyü, hedefi ve idealler demetini teslim alıyorum. Adeta onu da bir bayrak gibi teslim alıyorum. O bayrağı daha yükseklere arkadaşlarımla birlikte taşımamın, kutlu hedeflere götürmenin sözünü veriyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLACAK'

Akşener ise Türkiye'deki tüm siyasi yapıların genel başkanlar üzerinden yürüdüğünü vurgulayarak, "Biz halbuki partimizi kurarken 'biz' olduk; çünkü hepimizin birbirine ihtiyacı vardı. Bir kişinin yapacağı bir iş değildi. Birbirine güvenen, seven, saygı duyan, birbirinin gücünden, imkanlarından onları birbirine bağlayan ve voltran oluşturan bir hareket bizim partimizin çıkış alanı. Çok ilginç bir kurultay oldu. Herkesin herkese hakaret ettiği sistemlerden, yani onu biliyor Türkiye'de izleyenler ama biz kurultayımızda bir ilki başardık. Dolasıyla bütün bunlara baktığınız zaman aslında kurumsallığı oluşmuş bir siyasi partiyiz. İnşallah bundan sonraki fasılda iktidarın yolu açılacak. Ben Sayın Müsavat Dervişoğlu Genel Başkanımıza bir sandalye devretmiyorum. Bir birikimi de devrediyorum, bu birikim benim değil hepimizin ortak birikimi. Türkiye'de bu dostluk ilişkisini bile didikleyen bir psikoloji var. İnsanlar birbirine karşı düşmanlığa o kadar alışmış ki maalesef dostluğun ne olduğunu unutmuş. İnşallah bizim ortaya koyduğumuz dostluk içerisindeki değişim Türkiye'ye örnek olacak. Gençlere örnek olacak ve kutuplaşan, birbirine düşman haline getirilen bu ülkenin fertlerine, milletimize rahatlama açısından örnek olacak. O nedenle ben çok mutluyum. Sayın Genel Başkanımız söyledi; o bayrak hepimizin emeği, teri olan bir bayrak. Onu, benden boyu uzun zaten dolayısıyla daha yükseğe çıkaracak" ifadelerini kullandı.

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