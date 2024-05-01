Belediye, 1 Mayıs'ta işçi maaşlarına ek zam yaptı

Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı: 210 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs paylaşımı: 210 kişi gözaltına alındı
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Son 53 yılın en sıcak dokuzuncu martı yaşandı
Son 53 yılın en sıcak dokuzuncu martı yaşandı
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
Türk lirası mevduata uygulanan stopaj oranları değişti
KDV oranları değişti
KDV oranları değişti
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
Ankara'da cadde ve sokaklar göle döndü.
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
'Hükümet, Schengen vizesinin verilmesini engelliyor' iddiasını yalanladı
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Enerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 2 asker şehit oldu
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Bakan Mehmet Şimşek: Programımız çalışıyor
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması: Taksim miting yeri değildir
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Tıp ve diş hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin taslak müfredat erişime açıldı
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Diyanet'ten 'makam aracı' haberlerine açıklama
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Erdoğan, Özel görüşmesinin yeri ve saati belli oldu
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 1500 lira olacak
Ana sayfaHaberler Yerel Haberler

Belediye, 1 Mayıs'ta işçi maaşlarına ek zam yaptı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, belediye ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde (KASKİ) çalışan işçilerin maaşına yüzde 27 ek zam yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 15:39, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 16:52
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde ek protokole imza attı.

İmza töreninin ardından konuşan Görgel, belediye ve KASKİ'de çalışan şirket işçilerinin maaşının en düşük 28 bin lira, kadrolu çalışan işçilerin ise en düşük maaşının 35 bin lira olduğunu söyledi.

İşçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Görgel, yeni Kahramanmaraş'ın imarında her bireye önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ek protokolle yüzde 27'lik bir zam yapıldığını ve her zaman personellerinin yanında olduklarını kaydeden Görgel, şunları söyledi:

"Çalışma arkadaşlarımızın alın terinin karşılığı bizler için çok önemli. Mesai arkadaşlarımızın daha iyi koşullarda yaşaması için bizler elimizden geleni yapacağımıza dair söz vermiştik. Bugün bunların ilk adımını attık. Büyükşehir Belediyemiz ve KASKİ'de çalışan mesai arkadaşlarımızın en düşük maaşlarında elimizden geldiğince iyileştirme yapmaya çalıştık. Bayram ikramiyemizi de artıracağız. Mesai arkadaşlarımızın yaşam standardını daha da yukarı taşıyacağız. Bu anlayışla inşallah yeni Kahramanmaraş'ı 6 Şubat öncesinden daha iyi koşullara kavuşturacağız."

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ da katkılarından dolayı Belediye Başkanı Fırat Görgel'e teşekkür etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber