Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1 Mayıs nedeniyle siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilde 210 etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişinin katıldığını anlatan Yerlikaya, "İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul'da 217, Tunceli'de 4, Kahramanmaraş'ta 3 ve Aydın'da 2 olmak üzere 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan bakan yardımcılarına, bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yöneticileri ile güvenlik güçlerine teşekkür etti.