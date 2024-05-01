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Berber ve müşterisini öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı

Kütahya'da pompalı tüfekle berber dükkanını basarak berber ve müşterisini öldüren 80 yaşındaki zanlı tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Mayıs 2024 18:30, Son Güncelleme : 01 Mayıs 2024 18:42
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Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'ta dün meydana gelen olayda, bir berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat K., eşi hakkında dedikodu yaptıkları iddiasıyla pompalı tüfekle iş yerine ateş açarak, berber Necmi Aslan (51) ile berberde müşteri olarak bulunan Hüseyin Erden'i (60) öldürmüştü. Olaydan kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan Rıfat K., emniyetteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilerek adliyeye getirildi. Rıfat K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlı, Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.

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