Eski kız arkadaşının sevgilisinin aracına bomba süslü düzenek kurdu

Oğlu Batuhan Y'ye (24) ait park halindeki otomobilden yağ aktığını fark eden Ali Y, aracı Kışla Sanayi Sitesi'ne götürdü.

Otomobil kaldırıldığında karter ile egzoz arasına bomba süsü verilen düzenek kurulduğu fark edildi.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye bomba imha ekipleri sevk edildi.

Emniyet şeridi çekilerek otomobilin bulunduğu alanda güvenlik önlemi alınmasının ardından düzenek, uzman ekiplerce kontrollü şekilde patlatıldı.

Düzeneğin içerisine torpil konulduğu tespit edildi.

Düzeneği kuran kişiyi belirlemek için çalışma başlatan ekipler, Batuhan Y'nin ifadesine başvurdu.

Ekipler, Batuhan Y'nin kız arkadaşı Rabia S'nin, bir süre önce arkadaşlık yaptığı Serdar E. ile arkadaşlık yaptığını öğrendi.

Serdar E'nin, Rabia S. ile ayrılmasının ardından durumu kabul edemediği, bu yüzden zaman zaman kendisini takip ettiği bilgisine ulaşan ekipler, Serdar E'nin, Rabia S'nin yakınlarına ait araçlara zarar verdiği, hakkında bu yönde şikayette bulunulduğunu tespit etti.

Düzeneği kurduğu öne sürülen şüpheli Serdar E, evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Zanlı Serdar E'nin, ifadelerinde suçlamaları reddettiği öğrenildi.