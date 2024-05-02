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Türkiye fazla mesaide zirvede

Türkiye'nin ücretli kesimi, BAE, Çin ve Hindistan'ın ardından en uzun çalışma saatlerinin olduğu dördüncü ülke konumunda. Türkiye'de fazla mesai yapanların oranı, AB ortalamasını ise neredeyse 4'e katlamış durumda.

Kaynak : Sözcü
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 09:20, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 09:20
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Türkiye fazla mesaide zirvede

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün raporuna göre haftalık çalışma saatlerinin en uzun olduğu ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Körfez ülkesinde işçi kesimi, haftada 50.9 saat çalışıyor. BAE'yi iki Asya ülkesi Hindistan ve Çin takip ediyor. Hindistan'da işçiler ortalama 46.7 saat, Çin'de ise 46.1 saat çalışıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) en güncel verisine göre Türkiye'nin ücretli kesimi, haftada 43.3 saat çalışıyor. Böylece Türkiye, BAE, Çin ve Hindistan'ın ardından en uzun çalışma saatlerinin olduğu dördüncü ülke konumunda bulunuyor.

Sözcü'de yer alan habere göre haftalık çalışma saatleri; komşu Yunanistan'da 39.7 saat, ABD'de 38 saat, Almanya'da 34.7 saat ve Hollanda'da 31.6 saat olarak tahmin edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) istatistik ofisi Eurostat verilerine göre 2023 yılında AB çalışanlarının yüzde 7.1'i haftada 49 saat ve üzerinde çalıştı. Türkiye'de ise fazla mesai yapanların oranı, AB ortalamasını neredeyse 4'e katladı.

Türkiye'deki her 4 çalışandan biri uzun mesailer yapmak zorunda

Eurostat'ın TÜİK'den aldığı verilere göre Türkiye'de 20-64 yaş arasındaki çalışan kesimin yüzde 27.2'si haftada 49 saat ve üzerinde çalıştı. Bir başka ifadeyle Türkiye'deki her 4 çalışandan biri uzun mesailer yapmak zorunda kalıyor. Türkiye'nin ardından en uzun mesailerin görüldüğü ülke İzlanda oldu. İzlanda'da çalışanların yüzde 13.8'i, üçüncü sıradaki Yunanistan'da ise çalışanların yüzde 11.6'sı 49 saat ve üzerinde çalıştı.

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