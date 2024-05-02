Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi

Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan da hazır bulundu.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü.

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