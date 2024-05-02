Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulü sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulü sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 17:54, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 17:54
AK Parti Genel Merkezi'ndeki, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesi, basına kapalı olarak 1 saat 35 dakika sürdü.
Kabulde, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Üyesi Namık Tan da hazır bulundu.