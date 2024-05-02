Muğla'da 5 katlı binada yangın
Muğla'nın Ortaca ilçesinde 5 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 08:24, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 08:22
Cumhuriyet Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında binanın çatı katı kullanılamaz hale geldi.