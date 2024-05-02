Türkiye fazla mesaide zirvede
Türkiye fazla mesaide zirvede
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
50 Günde KPSS Biter Mi? Şimdi İnceleyin!
Sponsorlu İçerik
Oto piyasasına yeni düzenleme
Oto piyasasına yeni düzenleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Yeni anayasa mesaisi sürüyor: Kurtulmuş 3 parti yönetimiyle görüşecek
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
Nisan enflasyonu yarın açıklanacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
AK Parti değişimi zamana yayacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
Bakan Bayraktar: Karadeniz gazında üretim kapasitesi daha da artacak
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
FED faizi 23 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Ödüllü sınıfı öğretmeni: Üstün yetenekli 160 öğrenciyi yetiştirdi
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya'dan 1 Mayıs açıklaması: 226 kişi gözaltına alındı
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Ankara'da şiddetli yağış: Yollar çöktü, ev ve iş yerleri hasar gördü
Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak
Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Kahveci: Böyle bir hayat memurlarımıza reva mıdır?
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Meteoroloji açıkladı: 4 gün tüm yurtta yağış var
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Bakan Tekin yanıtladı: Öğretmen atamaları ne zaman açıklanacak?
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Türkiye, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı davaya müdahil olacak
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
Eşinin cebinden habersiz para almak boşanma sebebi sayıldı
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
AK Parti'de MYK'nın perde arkası
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
MEB yeni müfredatı dijitalle destekleyecek
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul'un enflasyonu belli oldu
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem başladı
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Diyanet: Suudi Arabistan sadece Hac vizesi kabul ediyor
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Bakan Şimşek: Girişim sermayesi fonları desteklenecek
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
Tarımsal üretimde kredilerin esasları belli oldu
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
DMM: İşgalci İsrail'in asılsız iddialarına itibar etmeyin
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
IBAN'ı kaldıran esnafın derdi kart komisyonu
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Yumurta bollaştı, tavuk fiyatı ikiye katlandı
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Çiftçi buğdayda 15 TL taban fiyat bekliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Oto piyasasına yeni düzenleme

Taşıt piyasasındaki fahiş fiyat artışları, stokçuluk ve tüketici mağduriyetinin önüne geçilmesi için mevcut yönetmeliğin kapsamı genişletiliyor. Ticaret Bakanlığı'nın taslağına göre araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 08:35, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 08:37
Yazdır
Oto piyasasına yeni düzenleme

Sabah Gazetesi'nden Barış Şimşek'in haberine göre Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla, sıfır araçların ticareti, distribütör ve yetkili satıcıların yükümlülükleri ve elektronik ortamda ikinci taşıtların ön değerlemesine ilişkin ilke ve kurallar ilk kez hüküm altına alınıyor.

Taslağa göre, araç bayileri, taşıtın üretici veya distribütör tarafından yetkili satıcıya tahsis edildiği ve taşıta ilişkin vergilerin ödendiği andan itibaren taşıtın satış fiyatını artıramayacak.

Galeriler alıcıya, vergisi ödenen taşıtı 15 gün içinde teslim edecek. Garanti süresi içinde arızalanan araç için üretici veya distribütör tarafından ikame taşıt tahsis edilinceye kadar, bayi tarafından ücretsiz ikame taşıt verilecek.

Taşıt satışında alıcıdan en fazla satış fiyatının yüzde 10'u kadar ön ödeme alınabilecek. Alıcı, taşıt faturası düzenleninceye kadar herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli taşıt satış sözleşmesinden cayabilecek.

ZAM 3 GÜN ÖNCEDEN BİLDİRİLECEK

Taslakla, Mercedes, BMW, Audi, Peugeot gibi yabancı markaların Türkiye'deki satış ve dağıtımını yapan distribütörlere de önemli yükümlülükler gelecek.

Bayiler arasında rekabeti bozabilecek uygulamalarda bulunamayacak olan distribütörler, bir bayiyi bir ay içinde son üç yıllık satışlarının aylık ortalamasından fazla taşıt almaya zorlayamayacak.

Taşıt fiyatındaki değişimleri 3 gün önceden bayiye bildirmek zorunda olacak olan distribütörler, fatura tarihinden sonra taşıt fiyatında zam yapamayacak. Distribütörler, tavsiye edilen otomobil satış fiyatının elektronik ortam üzerinden erişilebilir olmasını sağlayacaklar.

İNTERNETTEKİ İKİNCİ EL SATIŞLARI DA DÜZENLENECEK

İnternetteki ikinci el pazarına da düzenleme gelecek. İnternet ortamında ikinci araç el değerlemesi yapan kişi ve şirketler; satıcının beyan ettiği taşıtın marka, model, cins, tip, kasa, yakıt, şanzıman, donanım, aksesuar, kilometre ve renk bilgileri ile taşıtın hasarlı, arızalı, boyalı ve değişen parça bilgilerini dikkate alarak ön değerleme yapacak.

Model yılına göre 8 yaşın ve 160 bin kilometrenin altındaki taşıtlar için ön değerleme sonucunda verilen fiyat teklifi ile nihai teklif arasındaki fark, yüzde 5'ten fazla olamayacak. Fiziksel inceleme sonucunda tespit edilen satıcı beyanına ilave arıza ve kusurların giderilmesine ilişkin bedel bu farka eklenebilecek.

İHALELİ SATIŞA DÜZENLEME

İkinci elde toplu araç alım satımı yapılan ihalelerde de düzenlemeye gidilecek.

Elektronik ortamdaki ihalelerin güvenli ve şeffaf şekilde yapılabilmesi için, ihale şartlarının ve satışa sunulan taşıtlara ilişkin detaylı bilgilerin ilan edilmesi, ihale platformu ve satıcının doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamaması şartları getirilecek.

İhale platformları; düzenlenecek araç ihalesini en az 24 saat önce platformda ilan edecek, taşıtın detaylı görseli, markası, cinsi, tipi, model yılı, şasi numarası, plaka, kilometre ve renk bilgileri ile taşıt üzerinde devri kısıtlayıcı tedbir olup olmadığı bilgilerine yer verecek.

Araçların hasar, değişen parça bilgileri ile muayene sorgusu sonuçları ve ilan tarihinden önceki 10 gün içinde alınan ekspertiz raporunda önceden açıklanacak.

İhaleyle satışlarda satıcı ve alıcılarla yazılı üyelik sözleşmesi imzalanacak, ihalelere alıcı veya satıcı olarak yalnızca üyeler katılabilecek, üyelerin TC kimlik numaraları, ihalelerde teklif veren katılımcılara ait IP adresleriyle birlikte 5 yıl süreyle muhafaza edilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber