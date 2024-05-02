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Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Mayıs 2024 08:59, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2024 09:00
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Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

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