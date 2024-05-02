Kazada yaralanan Tuğçe, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

Kaza, 11 Nisan'da İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü kursu eğitmeni Aysu Öncel (29) yönetimindeki 48 BU 676 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı. Kazada sürücü Öncel olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan C.A. ve M.Y. hafif Tuğçe Aydın ise ağır yaralandı.

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